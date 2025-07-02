العراق بالمرتبة الخامسة بين ارخص الدول العربية معيشة

شفق نيوز- بغداد/أربيل

حلّ العراق بالمرتبة الخامسة بين الدول الأرخص معيشة للعام 2025 حسب موقع "نمبيو" الذي يعنى بالمستوى المعاشي لدول العالم.

وذكر الموقع في إحصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز ان "العراق جاء خامسا بارخص الدول العربية بالمستوى المعيشي من حيث البقالة والمطاعم والايجار و القوة الشرائية المحلية" .

وتابعت أن "ليبيا جاءت اولا بارخص الدول العربية معيشة، تليها مصر ثانيا، وجاءت سوريا ثالثا، والجزائر رابعا، والعراق خامسا، وتونس سادسا، والمغرب سابعا، والأردن ثامنا".

واشارت الى ان" اغلى الدول العربية معيشة لعام 2025 جاءت الإمارات، وتلتها اليمن، ومن ثم قطر، والبحرين" .