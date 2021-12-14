العراق بالمرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر شراءً للمنازل في تركيا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الثلاثاء، ان العراقيين جاءوا بالمرتبة الثانية كأكثر الشعوب شراء للعقارات في تركيا خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "مبيعات المنازل في تركيا للاجانب ارتفعت بنسبة 48.4% في تشرين الثاني الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وأصبحت و7363 منزلًا، وحصلت اسطنبول على أعلى حصة بواقع 2922 من مبيعات المنازل للأجانب، وانطاليا في المرتبة الثانية بمبيعات 1917 منزلًا، ثم انقرة بواقع 428 منزلا".

واضافت ان "تركيا باعت خلال الفترة من كانون الثاني ولغاية تشرين الثاني 50 ألفا و735 منزلا للأجانب وبنسبة ارتفاع بلغت 39.4%".

واشارت إلى ان "الايرانيين تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال شهر تشرين الثاني الماضي بعدد 1406 منازل، وجاء العراق بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 1075 منزلاً، وروسيا جاءت ثالثا بـ836 منزلا، والمانيا رابعا بعدد 322 منزلا، وكازخستان خامسا وبعدد 278 منزلا".

ويتصدر العراقيون قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، الا انهم تراجعوا للمركز الثاني بعد ايران مع بداية العام الحالي 2021 قبل ان يعودوا مرة اخرى للمركز الاول في شهر ايار الماضي، في حين أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في 13 تشرين الثاني 2020، أن أكثر من 114 ألف شخص عراقي يتواجدون الآن على أراضي بلاده.