العراق بالمرتبة الثانية بين أكبر الدول استيراداً من إيران

شفق نيوز - بغداد / طهران

حلّ العراق في المرتبة الثانية بين أكبر الدول المستوردة من إيران خلال الأشهر العشرة الاخيرة، بحسب إحصاءات التجارة الإيرانية الرسمية.

و بلغت قيمة الصادرات الإيرانية الى العراق نحو 7 مليارات و917 مليون دولار، ما يمثل 17.59% من إجمالي صادرات طهران خلال الفترة الأخيرة.

وجاء العراق بعد الصين مباشرة في قائمة أكبر الشركاء التجاريين لإيران، متقدماً على الإمارات وتركيا وأفغانستان، ما يعكس استمرار الزخم في التبادل التجاري بين بغداد وطهران.

وتشير الأرقام إلى أن العراق يحافظ على موقعه كشريك اقتصادي رئيسي لإيران، في ظل تنوع السلع المتبادلة بين البلدين، ولاسيما في مجالات المواد الغذائية، والإنشائية، والسلع الاستهلاكية.

ويأتي هذا الترتيب في وقت تشهد فيه التجارة الإيرانية توجهاً لزيادة الصادرات غير النفطية وتقليص الواردات، بينما يواصل العراق تعزيز موقعه ضمن أبرز الأسواق الإقليمية للمنتجات الإيرانية.