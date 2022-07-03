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العراق بالمرتبة الاولى بأكثر الدول استيراداً من الأردن للنصف الأول عام 2022

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-03T08:18:34+0000
العراق بالمرتبة الاولى بأكثر الدول استيراداً من الأردن للنصف الأول عام 2022

شفق نيوز/ أعلنت غرفة تجارة عمّان، يوم الاحد، ان العراق جاء بالمرتبة الأولى بأكثر الدول استيرادا منها خلال النصف الأول من عام 2022.

وقالت الغرفة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ إن "صادرات تجارة عمان خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 بلغت  424 مليون دينار، مقابل 310 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي". 

واضافت ان "الصادرات توزعت من حيث قيمتها خلال النصف الأول من العام الحالي على العراق بقيمة نحو 97 مليون دينار، ومصر 62 مليون دينار، فالسعودية 43 مليون دينار، ودولة الامارات 41 مليون دينار، ثم الهند بقيمة 27 مليون دينار".

ويساوي الدينار الأردني حوالي 70 دولاراً امريكياً.

واشارات الى ان "قيمة صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) بلغت نحو 191 مليون دينار، والصناعية 119 مليون دينار، والزراعية 65 مليون دينار، ثم المنتجات العربية بقيمة 29 مليون دينار، والباقي للعديد من المنتجات الأخرى المختلفة".

وبينت ان "غرفة تجارة عمان تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يجري إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة".

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