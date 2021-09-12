العراق بالمرتبة الاولى باستيراد البقوليات التركية في اب

شفق نيوز/ اعلن اتحاد مصدري الحبوب والبقول والبذور الزيتية في البحر الأبيض المتوسط، يوم الاحد، ان العراق جاء اولا بأكبر مستورد للبقوليات التركية في شهر اب الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد حسين ارسلان، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "الاتحاد حقق صادرات من الحبوب والبقول والبذور الزيتية بقيمة بلغت 116.3 مليون دولار خلال شهر اب الماضي، بزيادة قدرها 39% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".

واضاف ان "العراق جاء على رأس قائمة الدول التي صدّرنا إليها في شهر اب وبقيمة مالية بلغت 25.1 مليون دولار، يليه سوريا وبقيمة 15.9 مليون دولار واليمن ثالثا بقيمة 5.2 مليون دولار".

وبين انه "تم تحقيق زيادات في التصدير بواقع 969 بالمئة الى جيبوتي لتصل قيمة المبالغ الى 3 ملايين و 711 ألف دولار والى أفغانستان بقيمة مالية بلغت 2.16 مليون دولار".

واشار ارسلان الى "أنهم حققوا نجاحًا كبيرًا في جنوب آسيا وأمريكا الجنوبية والدول الاسكندنافية وشبه الجزيرة العربية وأفريقيا في بحثهم عن بدائل لدول الشرق الأوسط، والتي تعد أسواق التصدير التقليدية للقطاع".