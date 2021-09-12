سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق بالمرتبة الاولى باستيراد البقوليات التركية في اب

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-12T06:55:40+0000
العراق بالمرتبة الاولى باستيراد البقوليات التركية في اب

شفق نيوز/ اعلن اتحاد مصدري الحبوب والبقول والبذور الزيتية في البحر الأبيض المتوسط، يوم الاحد، ان العراق جاء اولا بأكبر مستورد للبقوليات التركية في شهر اب الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد حسين ارسلان، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "الاتحاد حقق صادرات من الحبوب والبقول والبذور الزيتية بقيمة بلغت 116.3 مليون دولار خلال شهر اب الماضي، بزيادة قدرها 39% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".

واضاف ان "العراق جاء على رأس قائمة الدول التي صدّرنا إليها في شهر اب وبقيمة مالية بلغت 25.1 مليون دولار، يليه سوريا وبقيمة 15.9 مليون دولار واليمن ثالثا بقيمة 5.2 مليون دولار".

وبين انه "تم تحقيق زيادات في التصدير بواقع 969 بالمئة الى جيبوتي لتصل قيمة المبالغ الى 3 ملايين و 711 ألف دولار والى أفغانستان بقيمة مالية بلغت 2.16 مليون دولار".

واشار ارسلان الى "أنهم حققوا نجاحًا كبيرًا في جنوب آسيا وأمريكا الجنوبية والدول الاسكندنافية وشبه الجزيرة العربية وأفريقيا في بحثهم عن بدائل لدول الشرق الأوسط، والتي تعد أسواق التصدير التقليدية للقطاع".

related

جمعية البقوليات التركية: العراق استحوذ على 28% من منتجاتنا

Date: 2021-08-10 06:10:20
جمعية البقوليات التركية: العراق استحوذ على 28% من منتجاتنا

العراق أكبر المستوردين للحبوب والبقوليات التركية خلال النصف الاول لعام 2021

Date: 2021-07-14 06:30:01
العراق أكبر المستوردين للحبوب والبقوليات التركية خلال النصف الاول لعام 2021

العراق يتصدر دول العالم باستيراد البقوليات التركية

Date: 2021-04-17 08:16:20
العراق يتصدر دول العالم باستيراد البقوليات التركية

العراق يتلقى تعهداً بإطلاق المزيد من المياه في الفرات

Date: 2020-07-24 18:16:51
العراق يتلقى تعهداً بإطلاق المزيد من المياه في الفرات

العراقيون بصدارة الراغبين بشراء عقارات في تركيا

Date: 2019-07-28 11:14:44
العراقيون بصدارة الراغبين بشراء عقارات في تركيا

العراقيون أولاً في قائمة الدول الأكثر شراء للمنازل في تركيا لشهر تشرين الاول

Date: 2020-11-16 08:43:58
العراقيون أولاً في قائمة الدول الأكثر شراء للمنازل في تركيا لشهر تشرين الاول

مصر تعلن الدول الأكثر استيراداً لسلعها

Date: 2019-08-20 17:07:55
مصر تعلن الدول الأكثر استيراداً لسلعها

العراق يتصدر لائحة البلدان المستوردة لمعجون الطماطم من تركيا

Date: 2021-05-30 05:51:01
العراق يتصدر لائحة البلدان المستوردة لمعجون الطماطم من تركيا