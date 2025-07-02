العراق اولا بقائمة الدول الأكثر استيرادا من الأردن بعدد شهادات المنشأ

شفق نيوز - عمان

أعلنت غرفة تجارة عمان ،يوم الاربعاء ،أن العراق تصدر قائمة الدول الأكثر استيرادا من الأردن، خلال النصف الأول من العام الحالي.

وذكرت الغرفة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال النصف الأول للعام الحالي، ارتفعت لتصدر بضائع وسلع لدول عربية وأجنبية بنسبة 5.8 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي".

وأظهرت إحصاءات الغرفة، أن "قيمة شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال الفترة ذاتها، انخفضت بنسبة 7.9 بالمائة متراجعة إلى 612 مليون دينار، مقابل 664 مليونا للفترة نفسها من العام الماضية".

واضافت ان "العراق تصدر قائمة الدول الأكثر استيرادا من الاردن خلال الفترة ذاتها، حيث بلغت قيمة شهادات المنشأ 283 مليون دينار بعدد 1609 شهادات، ثم مصر بما يقارب 46 مليون دينار وبعدد 441 شهادة".

وجاءت بعد ذلك السعودية بقيمة 45 مليون دينار بعدد 4040 شهادة ثم سوريا 37 مليون دينار بعدد 2256 شهادة ثم سويسرا بقيمة 35 مليونا بعدد 10 شهادات، وهذه المجموعة من بين الدول الخمس الأكبر لجهة العدد والقيمة.