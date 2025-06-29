العراق اولاً باستيراد مجموعة من المنتجات الغذائية التركية

شفق نيوز - بغداد/ انقرة

احتلّ العراق المرتبة الأولى باستيراد المنتجات الغذائية المعجنات والبقوليات والزيوت النباتية التركية خلال شهر أيار/ مايو الماضي، حسب ما أعلنه رئيس مجلس إدارة جمعية مصدري الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومنتجاتها في البحر الأبيض المتوسط "إسماعيل أوغلو".

وقال إسماعيل اوغلو، إنهم قاموا بتصدير 142.3 مليون دولار في أيار/مايو الماضي، مبينا أن المعجنات والبقوليات AHBIB والزيوت النباتية احتلت المراكز الأولى والثانية والثالثة على التوالي في قائمة مجموعات المنتجات الأكثر تصديرًا.

وأشار إلى أن أهم الأسواق التي صدرت إليها الشركة في أيار/مايو الماضي هي الشرق الأوسط وأفريقيا والاتحاد الأوروبي ودول أمريكا، وأن حجم الصادرات ارتفع في 67 دولة من أصل 122 دولة.

وفي الشهر الماضي، احتلت العراق وإيران وسوريا المراكز الثلاثة الأولى من بين الدول الأكثر تصديرًا.

صدّرت الشركة 17.2 مليون دولار إلى العراق، و 13.8 مليون دولار إلى إيران، و10.6 ملايين دولار إلى سوريا.