العراق اولا باستيراد الحبوب والبقوليات من تركيا خلال العام 2022

شفق نيوز/ أعلنت جمعية مصدري الحبوب والبقول والبذور الزيتية في اسطنبول (İHBİR)، يوم السبت، ان العراق جاء اولا باستيراد الحبوب والبقوليات من تركيا خلال عام 2022، مبينة ان صادرات تركيا من الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية بلغت 11.5 مليار دولار .

وقال رئيس الجمعية كاظم تايسي في تصريحات صحفية، ان "صادرات الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها في تركيا بلغت 11.5 مليار دولار خلال عام 2022مرتفعة بنسبة 25.4٪ مقارنة بالعام السابق"، مبينا ان "تركيا تهدف الوصول إلى 15 مليار دولار من الصادرات العام 2023 بزيادة 30 في المائة، ولا سيما من خلال زيادة حصة المنتجات الزراعية المصنعة" .

واضاف ان "العراق احتل المرتبة الاولى في استيراد البقوليات والحبوب في العام 2022، تليها الولايات المتحدة وألمانيا وإسرائيل وإنجلترا "، مشيرا إلى أن "الجمعية ستشارك في معارض مهمة في دول مثل سوق الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان وتايلاند وفيتنام من أجل زيادة حصتها في السوق ".