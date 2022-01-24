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العراق اولاً باستيراد البقوليات والمعجنات ومنتجات السكر التركية في عام

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-24T06:28:42+0000
العراق اولاً باستيراد البقوليات والمعجنات ومنتجات السكر التركية في عام

شفق نيوز/ أعلنت جمعية مصدري الحبوب والبقول والبذور الزيتية في البحر الأبيض المتوسط التركية اليوم الاثنين، أن العراق جاء بالمرتبة الاولى باستيراد البقوليات والمعجنات ومنتجات السكر التركية خلال عام 2021.

وقال رئيس إدارة الجمعية حسين أرسلان، في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "الجمعية أضافت قيمة 2 مليون و 77 ألف طن من منتجات البقول ومنتجات المعجنات والسكر ومنتجات السكر إلى الأسواق العالمية". 

واضاف ان "صادرات تركيا من البقول احتلت المرتبة الأولى وبقيمة 415.3 مليون دولار، وجاءت منتجات المعجنات في المرتبة الثانية وبقيمة 327.6 مليون دولار، فيما جاءت منتجات السكر والحلويات في المرتبة الثالثة بقيمة 175.3 مليون دولار".

وأوضح ارسلان؛ أن الجمعية قامت بتصدير منتجاتها إلى 188 دولة في عام 2021 "، مبينا ان "البلد الأكثر تصديرًا إليه هو العراق بقيمة 303.8 مليون دولار حيث حقق ارتفاعا بنسبة 65 بالمئة، وجاءت سوريا في المرتبة الثانية بقيمة 172 مليون دولار واليمن ثالثا بقيمة 58 مليون دولار".

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