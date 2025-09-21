العراق .. انخفاض بمليارات الدولارات في الميزان التجاري وارتفاع صادرات المشتقات النفطية

شفق نيوز - بغداد

رصدت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم الأحد، تراجعاً في الميزان التجاري للبلاد الى نحو فائض بلغ 6 مليارات دولار خلال النصف الاول من الحالي مقارنة في العام الماضي.

وذكرت المؤسسة في تقرير نشرته اليوم، أن الميزان التجاري للعراق انخفض بالنصف الأول من 2025 بنسبة 33% مقارنة مع النصف الأول من 2024 ليبلغ الميزان التجاري العراقي فائض 11.7 مليار دولار بعد أن كان في النصف الأول من 2024 بقيمة 17.6 مليار دولار.

وعزا رئيس المؤسسة الخبير الاقتصادي منار العبيدي هذا الانخفاض الى قيمة إجمالي الصادرات بنسبة 7% حيث تراجعت قيمة الصادرات النفطية بنسبة 11% لتنخفض من 48.7 مليار دولار الى 43.3 مليار.

وأشار إلى ارتفاع صادرات المشتقات النفطية بنسبة 88% لتصل الى 2.1 مليار دولار بعد أن كانت في نفس الفترة من 2024 بقيمة 1.15 مليار دولار، كما ارتفعت صادرات غير النفطية بنسبة 68% لترتفع من 1.14 مليار دولار الى 1.9 مليار دولار.

ورغم هذه الارتفاعات إلا ان الهبوط بقيمة الصادرات أثر على إجمالي الصادرات، بالمقابل ارتفعت قيمة الاستيرادات بنسبة 7% لترتفع من 33.3 مليار دولار في النصف الأول من 2024 الى 35.7 مليار دولار في النصف الأول من 2025، وفقا للتقرير.

وتابع العبيدي قائلا: مع ارتفاع قيمة الاستيرادات وانخفاض قيمة الصادرات تراجع الميزان التجاري بهذه النسبة الكبيرة قد يؤدي استمرار انخفاض أسعار النفط إلى زيادة انخفاض قيمة الصادرات ترافقها زيادة في الاستيرادات الأمر الذي قد يدفع الى تحول الميزان من فائض لصالح العراق الى عجز بالميزانية.