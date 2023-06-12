العراق.. الأول عربيا والثالث عالمياً في معدلات البطالة

شفق نيوز/ يتصارع الاقتصاد العالمي مع معدلات البطالة المتزايدة حيث تواجه الدول تعقيدات مكافحة التضخم، وتسريح العمال، وتأمين التمويل الدولي، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل.

ووفقا لشبكة BNN، فإن البيانات الأخيرة تلقي الضوء على البلدان التي لديها أعلى معدلات بطالة، وفي مقدمتها أفريقيا، حيث تحتل نيجيريا وجنوب إفريقيا المرتبة الأولى مع معدلات بطالة تبلغ 33.3٪ و 32.9٪ على التوالي .

وفي كشف مثير للقلق، ظهر العراق كثالث أعلى معدل بطالة على مستوى العالم وأعلى معدل في العالم العربي، حيث بلغ 15.55٪، مبينة إن تداعيات البطالة محسوسة بعمق في جميع أنحاء البلاد، مما يؤكد الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير فعالة لمعالجة هذه القضية.

وتأتي اسبانيا، بالمرتبة الرابعة بعد العراق بمعدل بطالة بلغ 13.26٪.

وعلى الرغم من الأزمات المستمرة في تركيا، يبلغ معدل البطالة في البلاد 10٪، مما يضعها في المرتبة الخامسة على القائمة العالمية.

وتأتي إيران في المرتبة السادسة، حيث تتصارع مع معدل بطالة يبلغ 9.6٪، واحتلت صربيا المركز السابع بمعدل بطالة يبلغ 9.2٪ ، تليها تشيلي والبرازيل في أمريكا الجنوبية ، حيث بلغ متوسط المعدلات 8.7٪ و 8.5٪ على التوالي.

,من المثير للدهشة أن فنلندا ، المشهورة بتصنيفها العالي في السعادة ، تجد نفسها في المرتبة العاشرة على القائمة ، حيث تتنافس مع معدل بطالة يبلغ 7.9٪.

المصدر: BNN - World of Statistics