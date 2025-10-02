العراق الأول عربياً كأكبر مستورد من تركيا خلال 8 أشهر

شفق نيوز- أنقرة

أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الخميس، أن العراق جاء كأكبر مستورد عربياً للبضائع التركية خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام 2025.

وقالت الهيئة في إحصاىية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن العراق استورد سلعاً وبضائع خلال ثمانية أشهر بقيمة سبعة مليارات و574 مليوناً و434 ألف دولار، منخفضاً عن نفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت الاستيرادات ثمانية مليارات و354 مليوناً و255 ألف دولار.

وبينت أن الإمارات جاءت ثانياً باستيراد بلغ ستة مليارات و.665 مليوناً و371 ألف دولار، والمغرب ثالثاً بمليارين و.837 مليوناً و448 ألف دولار، ومصر رابعاً بمليارين و567 مليوناً و693 ألف دولار، والسعودية خامساً بقيمة مليارين و204 ملايين 17 ألف دولار.

وأشارت إلى أن العراق استورد من تركيا خلال الأشهر الثمانية الذهب والأحجار الثمينة والفواكه والخضر والآلات والمعدات الكهربائية والبلاستيك والأثاث واللحوم.