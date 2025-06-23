العراق الأول عربياً في السياحة إلى تركيا خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، يوم الاثنين، أن العراق جاء بالمرتبة الأولى في أعداد السياح العرب خلال شهر أبريل/نيسان من العام الحالي.

وذكرت الوزارة، في احصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان العراق جاء على رأس الدول العربية في عدد السياح خلال شهر نيسان من العام 2025 حيث بلغ أعداد السائحين 65 ألفا و587 شخصاً، تليه السعودية بـ 52 ألفاً و947 سائحاً، وجاءت الأردن ثالثا بـ 19 الف سائح، من ثم لبنان رابعاً بـ17 الف سائح، والكويت خامسا بـ 11 ألف سائح.

وتابعت ان الامارات جاءت سادسا مع 8 آلاف سائح، وقطر سابعاً بـ 3 آلاف سائح، واليمن ثامناً بألفي سائح.