العراق الأول عربياً في السياحة إلى تركيا

شفق نيوز - بغداد / أنقرة

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، يوم الثلاثاء، أن العراق جاء بالمرتبة الاولى في أعداد السياح العرب خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

وذكرت الوزارة، في احصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان العراق جاء بالمرتبة الاولى من الدول العربية في عدد السياح خلال شهر ايلول من العام 2025 سائح، حيث بلغ أعداد السائحين 120 ألف شخص.

في حين جاءت السعودية بالمرتبة الثانية بـ 64 ألفاً و 114 سائحاً، وجاءت الجزائر ثالثا بـ 34 الفاً و 548 سائحاً، و الاردن رابعا بـ 32 الفاً و 953 سائحاً، وبعدها لبنان خامسا بـ 29 الفاً و 486 سائحاً، ومصر سادسا بـ 25 ألف سائح.

وتابعت أن المغرب جاءت سابعا مع 22 آلف سائح، وليبيا ثامنا بـ 21 آلاف سائح، والكويت تاسعا بـ 15 ألف سائح.