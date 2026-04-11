العراق الأول عربياً بأرخص أسعار الكهرباء خلال آذار 2026

حلّ العراق في المرتبة الأولى عربياً ضمن قائمة أرخص أسعار الكهرباء لشهر آذار 2026، بحسب بيانات موقع GlobalPetrolPrices.

ووفق جدول نشره الموقع واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، سجّل العراق أدنى تعرفة للكهرباء في المنطقة، حيث بلغت أسعار الكهرباء 0.015 دولار لكل كيلوواط/ساعة للاستخدام السكني، و0.046 دولار لكل كيلوواط/ساعة للاستخدام التجاري.

وجاءت مصر في المرتبة الثانية عربياً بسعر بلغ 0.020 دولار لكل كيلوواط/ساعة، تلتها قطر بـ 0.032 دولار، ثم عُمان بـ 0.036 دولار، فيما حلّت الجزائر خامساً بسعر 0.043 دولار لكل كيلوواط/ساعة.

في المقابل، تصدّرت المغرب والأردن قائمة الدول العربية الأعلى تكلفة في أسعار الكهرباء، حيث بلغت الأسعار 0.125 دولار لكل كيلوواط/ساعة في المغرب، و0.090 دولار في الأردن.