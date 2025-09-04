العراق الأول عربياً بالاستيراد من تركيا خلال 7 أشهر

شفق نيوز- أنقرة

أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الخميس، أن العراق جاء بالمرتبة الأولى عربياً في قائمة أكثر الدول استيراداً من تركيا خلال السبعة أشهر الماضية من العام 2025.

وقالت الهيئه في إحصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "العراق استورد من تركيا خلال سبعة أشهر من عام 2025 سلعاً وبضائع بقيمة 6 مليارات و601 مليوناً و858 ألف دولار، منخفضاً عن نفس الفترة من العام 2024 التي بلغت الاستيرادات فيها 7 مليارات و239 مليوناً و468 ألف دولار".

وأضافت أن "الإمارات جاءت ثانياً باستيرادات بلغت قيمتها 5 مليارات و858 مليوناً و987 ألف دولار، تلتها المغرب ثالثاً باستيرادات بلغت مليارين و396 مليون دولار، والسعودية رابعاً بمليارين و138 مليون دولار".

وبينت أن "استيرادات العراق من تركيا تضمنت الذهب والأحجار الكريمة والحبوب والفواكة والخضر والآلات والمعدات الكهربائية والأثاث والمفروشات والبلاستيك واللحوم".