العراق الأول عالميا باستيراد الرز التايلاندي

شفق نيوز- بغداد

اعلنت وزارة التجارة التايلاندية، يوم الأحد، أن العراق جاء الأول من بين دول العالم باستيراد الرز التايلاندي بكمية بلغت مليون طن في عام 2025.

وذكرت الوزارة، أن "تايلاند صدّرت 7.9 مليون طن من الأرز في عام 2025، متجاوزة هدفها البالغ 7.5 مليون طن، بقيمة شحنات بلغت حوالي 4,515 ملايين دولار".

وأضافت أن "أسواق التصدير الرئيسية لتايلاند في عام 2025 جاء العراق أولاً بمليون طن من الرز بزيادة بلغت 0.41% عن العام الماضي وجاءت جنوب أفريقيابكمية 0.88 مليون طن بزيادة قدرها5.11%".

وتابعت الوزارة، أن "الولايات المتحدة جاءت ثالثا بكمية 0.82 مليون طن وجاءت الصين رابعا بكمية 0.65 مليون طن وجاءت السنغال خامسا بكمية 0.29 مليون طن".

وتوقعت أن تواجه الصادرات التايلاندية رياحاً معاكسة من الاقتصاد العالمي، نتيجة التوترات الجيوسياسية التي قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن.