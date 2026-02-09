العراق الأول باستيراد الحبوب والبقوليات من تركيا خلال شهر

شفق نيوز- أنقرة

أعلنت جمعية المصدرين الأتراك، يوم الاثنين، أن العراق جاء في المرتبة الأولى باستيراد الحبوب والبقوليات من تركيا، بقيمة تجاوزت 100 مليون دولار خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

وبحسب بيانات الجمعية، بلغت صادرات تركيا من الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومنتجاتها خلال شهر كانون الثاني 929.5 مليون دولار، مسجلة انخفاضاً بنسبة 13.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأضافت الجمعية، أن أكثر المنتجات تصديراً كان زيت دوار الشمس، تليه منتجات الشوكولاتة، ثم البسكويت والرقائق الحلوة.

وأشارت إلى أن العراق كان أكثر الدول استيراداً لهذه المنتجات خلال شهر كانون الثاني، وبنسبة 34.3%، وبقيمة بلغت 108.5 ملايين دولار، يليه الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 62.4 مليون دولار.