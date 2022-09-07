العراق الأكثر استيرادا للأثاث التركي في 8 اشهر

شفق نيوز/ أعلن اتحاد المصدرين في إسطنبول، ان العراق كان الأكثر استيرادا للأثاث التركي خلال 8 الأشهر الاولى من العام الحالي 2022.

وبحسب بيان صادر عن اتحاد المصدرين في إسطنبول فإن قيمة صادرات الأثاث خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، بلغت 407 ملايين دولار"، مبينة ان "عائدات تركيا من صادرات الأثاث المنزلي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بلغت 3.11 مليارات دولار".

وأوضح البيان أن "العراق احتل خلال 8 اشهر الاولى المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استيرادا للأثاث التركي، بقيمة وصلت إلى 337 مليون دولار، وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بـ272.4 مليون دولار وإسرائيل ثالثة بـ169.5 مليون دولار والولايات المتحدة الأمريكية رابعة بـ169.3 مليون دولار.