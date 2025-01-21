العراق الأكثر استيراداً للزيتون من تركيا خلال العام 2024

شفق نيوز/ احتلّ العراق المركز الأول في صادرات الزيتون بنوعيه الأسود والأخضر من تركيا خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة من العام 2024.

وذكرت جمعية مصدري الزيتون ان "العراق احتل المركز الأول في صادرات الزينون في الاشهر الثلاثة الاخيرة من عام 2024 الذي يبدأ موسم التصدير فيه اعتبارا من اكتوبر/ تشرين الاول من العام 2024 وينتهي في سبتمبر/ أيلول من العام 2025".

وأضافت أن "العراق استورد زيتوناً اسود من تركيا بمقدار 5 آلاف و 173 طناً مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه التي بلغت 4 آلاف و200 طن بنسبة ارتفاع بلغت 23%".

واشارت الجمعية الى ان "قيمة الزيتون المصدر للعراق بلغ 10 ملايين و 406 آلاف دولار مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة والتي بلغت 7 ملايين و 743 ألف دولار بارتفاع بلغ نسبته 34%".