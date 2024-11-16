العراق الوجهة الأولى لصادرات البضائع الإيرانية خلال شهر

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة الاولى لصادرات البضائع الايرانية الغير نفطية خلال الشهر الماضي اكتوبر / تشرين الاول، بعدما كانت الصين الوجهة الرئيسية لصادرات معظم البضائع الإيرانية في الأشهر الماضية.

وقال المتحدث باسم لجنة العلاقات الدولية وتنمية التجارة في الدار الإيرانية للصناعة والتجارة والمناجم "روح الله لطيفي"، إنه "صدرنا أكثر من 18 مليونا و359 ألف طن من البضائع بقيمة 6 مليارات و771 مليون دولار في هذا الشهر، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 58.6% في الوزن و62.6% في القيمة بالمقارنة مع أكتوبر العام الماضي".

واضاف ان رغم الصين اشترت معظم البضائع الإيرانية في صادرات الأشهر الماضية، إلا أن العراق كان الواجهة الرئيسية للتصدير الى إيران في الشهر الماضي بقيمة مليارين و780 مليون دولار.

وبعد العراق جاءت الصين في المرتبة الثانية بمليار و434 مليون دولار، ثم تركيا بـ 925 مليون دولار، والإمارات بـ 783 مليون دولار، وأفغانستان بـ 249 مليون دولار.