العراق الوجهة الأولى عالمياً لصادرات منتجات الألبان التركية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الأحد، أن العراق كان الوجهة الأولى لصادرات منتجات الألبان للعام 2023.

وذكرت الهيئة بحسب وسائل إعلام تركية، أن إنتاج حليب البقر على أساس سنوي ارتفع بنسبة 4.8% خلال 12 شهراً وفقاً لمعهد الاحصاء التركي، وارتفع إنتاج حليب الشرب بنسبة 1.5 طناً بزيادة 1.5% على أساس سنوي.

وصدرت تركيا من منتجات الألبان بقيمة 390.6 مليون دولار بانخفاض 36.6% على أساس سنوي، وفقاً لبيانات المجلس الوطني للحليب.

وفي الوقت نفسه قفزت واردات البلاد من الألبان بنسبة 56.2% إلى 130.7% مليون دولار.

وكان العراق والإمارات والولايات المتحدة الوجهات الأولى لصادرات منتجات الأولى للألبان التركية للعام الماضي 2023.