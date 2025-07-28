العراق السادس عربياً بإنتاج "الخيار"

شفق نيوز- بغداد

احتل العراق المرتبة السادسة عربياً بإنتاج الخيار في الشرق الوسط خلال الفترة من 2023 إلى 2025، وذللك بحسب أحدث بيانات موقع "AtlasBig".

ويُعد الخيار من أكثر الخضراوات استهلاكًا في العالم، لما يتميز به من فوائد غذائية وسهولة في الزراعة، وضمن هذا السياق، أظهر تقرير حديث أن العراق يحتل المرتبة السادسة عربيًا في إنتاج الخيار، بإجمالي إنتاج سنوي يبلغ 185 ألف طن.

وتصدّرت مصر المرتبة الأولى بإنتاج بلغ 433 ألف طن سنويًا، تلتها السودان بـ331 ألف طن، ثم الأردن في المرتبة الثالثة بـ191 ألف طن، ثم السعودية بإنتاج بلغ 188 ألف طن، وفي المرتبة الخامسة جاءت سوريا بـ186 ألف طن، والعراق سادسًا بـ 185 ألف طن، ثم الجزائر 182 ألف طن، ولبنان ثامناً بـ120 ألف طن، والإمارات تاسعاً بـ114 ألف طن، وأخيرًا سلطنة عُمان في المرتبة العاشرة بـ 93 ألف طن.

ويعتمد العراق على الزراعة المحلية في إنتاج الخيار، خاصة في المناطق ذات التربة الخصبة والري المتوفّر، وتُعتبر زراعة الخيار من الزراعات غير المكلفة نسبيًا، ما يشجع المزارعين على التوسع فيها.

عالمياً، ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية، بلغ الإنتاج العالمي من الخيار في عام 2023 نحو 98 مليون طن، تتصدره الصين بأكثر من 77 مليون طن سنويًا، تليها تركيا بـ 1.8 مليون طن، ثم روسيا بـ 1.6 مليون طن، أما على المستوى العربي والإفريقي، فجاءت مصر في المقدمة، لتحتل المرتبة 15 عالميًا.