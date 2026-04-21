العراق السابع عربياً بين الدول عالية المخاطر الاستثمارية

شفق نيوز- بغداد

حل العراق ضمن الدول ذات المخاطر الاستثمارية المرتفعة، وفق أحدث تقديرات علاوة مخاطر الأسهم الصادرة عن أستاذ التمويل في جامعة نيويورك أسواث داموداران.

وتعد "علاوة مخاطر الأسهم" من أبرز المؤشرات المالية التي تقيس مستوى المخاطر في اقتصادات الدول، إذ تمثل العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمر مقابل التوجه إلى سوق معينة بدلاً من الأصول الآمنة، وكلما ارتفعت هذه النسبة دلّ ذلك على زيادة المخاطر وتراجع ثقة المستثمرين.

وبحسب التقديرات، جاء العراق في المرتبة السابعة عربياً بعلاوة بلغت 13.9%، إلى جانب كل من مصر وتونس، ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه بيئة الاستثمار في البلاد.

وتصدّر القائمة عربياً كل من لبنان والسودان بنسبة 30.9%، تلاهما سوريا واليمن عند 19.8%، ثم الصومال بنسبة 17.2%، فيما سجلت البحرين 11.4% والجزائر 10.1%.

وعالمياً، جاءت بيلاروسيا ولبنان والسودان وفنزويلا ضمن الأكثر خطورة بعلاوة بلغت 30.9%، في حين سجلت سويسراوالسويد أدنى مستويات المخاطر عالمياً عند نحو 4.2%.

ويرى مختصون أن بقاء العراق ضمن هذه المستويات المتوسطة إلى المرتفعة من المخاطر يعني أن كلفة جذب الاستثمارات الأجنبية لا تزال مرتفعة، ما يستدعي تسريع الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الاستقرار المالي.

ويؤكد خبراء أن خفض هذه المخاطر يتطلب إجراءات عملية تشمل تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، وتطوير البنية التحتية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع تنافسية الاقتصاد العراقي على المستوى الدولي.