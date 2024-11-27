العراق الرابع عربياً و الـ51 عالمياً في قائمة أكبر اقتصادات العالم

شفق نيوز/ حل العراق بالمرتبة 51 عالمياً والرابعة عربياً ضمن قائمة أكبر اقتصادات العالم لعام 2025، وفقاً لتقرير صادر عن مجلة "CEOWORLD" الأمريكية.

وذكرت المجلة في تقريرها، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن الولايات المتحدة ستتصدر قائمة الاقتصاديات العالمية في عام 2025 بناتج محلي إجمالي يبلغ 30.33 تريليون دولار، تليها الصين بـ19.53 تريليون دولار، وألمانيا بـ4.92 تريليون دولار، واليابان بـ4.39 تريليون دولار، ثم الهند بـ4.27 تريليون دولار.

وأوضحت أن هذه الدول ستقود التأثير على الاقتصاد العالمي بما لها من ثقل في التجارة والثروة الدولية.

وأضاف التقرير أن المراكز العشرة الأولى ستضم أيضاً دولاً مثل المملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وكندا، والبرازيل، ما يُظهر توازناً بين الأسواق المتقدمة والناشئة.

وعلى الصعيد العربي، أوضح التقرير أن العراق جاء رابعاً عربياً، بناتج محلي إجمالي يبلغ 270.87 مليار دولاراً، بعد كل من السعودية، والإمارات، ومصر، فيما حل بعده الجزائر، وقطر، والمغرب، والكويت.

وفي نهاية التصنيف العالمي، جاءت توفالو في المرتبة الأخيرة (196) بناتج محلي إجمالي بلغ 79 مليون دولار، تسبقها ناورو بـ179 مليون دولار.