العراق الرابع عربيا بأكبر احتياطيات الغاز المؤكدة

شفق نيوز/ اعلنت شركة بي بي البريطانية، يوم الأربعاء، ان العراق احتل المرتبة الرابعة عربيا باكبر احتياطيات الغاز المؤكدة خلال عام 2020.

وقالت الشركة في جدول لها لعام 2021 اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "العراق احتل المرتبة الرابعة عربيا باكبر احتياطيات الغاز المؤكدة خلال عام 2020 وبواقع 124.6 تريليون قدم مكعب، وهي تمثل 1.9 بالمئة من احتياطيات العالم من الغاز المؤكدة ".

واضافت ان "قطر جاءت الاول عربيا باحتياطي مؤكد للغاز يبلغ 871.1 تريليون قدم مكعب، تليها ثانيا السعودية بمقدار 212.6 تريليون قدم مكعب، فيما جاءت الامارات ثالثا باحتياطي يبلغ 209.7 تريليون قدم مكعب، ومن ثم جاءت الجزائر خامسا باحتياطي غاز موكد يبلغ 80.5 تريليون قدم مكعب وجاءت مصر سادسا باحتياطي غاز مؤكد يبلغ 75.5 تريليون قدم مكعب"، مبينة ان "احتياطي دول الشرق الاوسط من الغاز المؤكد يبلغ 40.3 بالمئة من احتياطي الغاز المؤكد العالمي".

عالميا وحسب شركة بريتش بتروليوم فان "روسيا جاءت باعلى احتياطي للعالم من الغاز المؤكد وبواقع 1320.2 الف تريليون قدم مكعب، تليها ايران وبواقع 1133.6 الف تريليون قدم مكعب، ومن ثم تاتي قطر ثالثا وبواقع 871 تريليون قدم مكعب ومن ثم تاتي تركمنستان رابعا وبواقع 480.3 تريليون قدم مكعب وتاتي الولايات المتحدة الامريكية خامسا بواقع 445.6 تريليون قدم مكعب".