العراق الرابع عربياً بسوق العقارات خلال العام الحالي

شفق نيوز/ احتل العراق المركز الرابع عربياً بسوق العقارات خلال العام الحالي 2024 من بين 14 دولة، وفقاً لبيانات "ستاتيستا" المختصة بالعقارات.

واحتلت السعودية المرتبة الاولى عربيا بقيمة متوقعة للعام الحالي 2.100 مليار دولار وبنمو 2% ، تليها المغرب ثانيا بقيمة متوقعة 1.630 مليار دولار بنمو4%".

ووفقاً للبيانات فقد جاءت مصر ثالثا بسوق العقارات العربية بقيمة متوقعة للعام الحالي 1.450 مليار دولار ، وجاء العراق رابعا بقيمة متوقعة 1.120 مليار دولار بنمو6%".

وتذيلتا عمان والبحرين الجدول بسوق العقارات عربيا بـ 325 مليون دولار بنمو متوقع 4% و85 مليون دولار بنمو متوقع 4% على التوالي".