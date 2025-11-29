العراق الرابع بين الدول الأكثر استيراداً من تركيا في شهر

شفق نيوز- بغداد 

أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم السبت، أن العراق احتلّ المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر استيراداً من تركيا بأكثر من مليار دولار في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وذكرت الهيئة، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الصادرات التركية لشهر تشرين الأول/أكتوبر بلغت 23 ملياراً و941 مليون دولار بزيادة قدرها 2٪ وبلغت الواردات 31 ملياراً و521 مليون دولار بزيادة قدرها 7.2٪ مقارنة بشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2024.

وأضافت، أن "ألمانيا الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بقيمة 3 مليارات و3 ملايين دولار، تليها المملكة المتحدة المتحدة 1 مليار و423 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة ثالثا 1 مليار 409 ملايين دولار".

وتابعت الهيئة، أن العراق جاء رابعا مليار و210 مليون دولار ، وجاءت ايطاليا خامسا بمليار و152 مليون دولار، وبلغت نسبة الدول الخمس الأولى في إجمالي الصادرات 29.7٪ في تشرين الأول/أكتوبر 2025.

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي والأردن.

