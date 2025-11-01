العراق الرابع بين الدول الأكثر استيرادا من تركيا خلال شهر

شفق نيوز - بغداد / أنقرة

أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم السبت، أن العراق احتلّ المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر استيرادا من تركيا بأكثر من مليار دولار في شهر أيلول / سبتمبر الماضي.

وذكرت الهيئة، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الصادرات التركية لشهر ايلول بلغت 22 مليارا 576 مليون دولار، بزيادة قدرها 2.8٪، وبلغت الواردات 29 ملياراً 479 مليون دولار بزيادة قدرها 8.7٪ مقارنة بشهر سبتمبر 2024.

واضافت، ان "المانيا الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بقيمة مليار و 904 ملايين دولار، تليها المملكة المتحدة المتحدة بمليار و 387 مليون دولار، الولايات المتحدة ثالثا بمليار و 348 مليون دولار".

وتابعت الهيئة، إن العراق جاء رابعا بقيمة مليار و 101 مليون دولار ، وجاءت ايطاليا خامسا بمليار و 100 مليون دولار، وبلغت نسبة الدول الخمس الأولى في إجمالي الصادرات 30.3٪ في أيلول/سبتمبر 2025.

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي والأردن.