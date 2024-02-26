العراق الخامس عربياً والـ 47 عالمياً بعدد القوى العاملة

شفق نيوز/ أفاد موقع اقتصادي، يوم الإثنين، بأن العراق جاء في المرتبة الـ47 عالمياً والخامسة عالمياً، بعدد القوى العاملة لعام 2023.

وذكر موقع global economy، في جدول له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "أكثر من 11 مليون شخص من القوى العاملة يوجد في العراق خلال العام الماضي 2023.

وأضاف، أن "الصين احتلت المرتبة الأولى بـ 781,83 مليون شخص من القوى العاملة، تليها الهند بالمرتبة الثانية 523.84 مليون شخص، ومن ثم جاءت الولايات المتحدة ثالثا بـ 169.23 مليون شخص من القوى العاملة، وجاءت اندنوسيا رابعا بـ 137.26 مليون شخص، فيما جاء العراق في المرتبة 47 من القوى العاملة بـ 11.18 مليون شخص".

وتذيلت في اخر الجدول فنسنت وتونغا 0.05 و0.04 على التوالي من القوى العاملة .

واحتل العراق المرتبة الخامسة عربيا بالقوى العاملة بعد مصر التي جاءت بالمرتبة الاولى بـ 31.17 مليون قوى عاملة ، تليها السعودية بـ 15.91 مليون ، تليها الجزائر 12.64 مليون ، تليها المغرب رابعا بـ 12.53 .