العراق الخامس عربياً باحتياطي الذهب والـ38 عالمياً

شفق نيوز/ اعلن المجلس العالمي للذهب، اليوم الاحد، ان خمس دول عربية بينها العراق تمتلك الف طن من الذهب كاحتياطيات مع العملة الصعبة.

وقال المجلس في احدث جدول له لشهر كانون الاول واطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن "خمس دول بينها العراق تمتلك 996.4 طن من الذهب كاحتياطيات مع العملة الصعبة لها"، مبينا ان "العراق جاء خامسا من بين هذه الدول وبالمرتبة 38 عالميا من اصل 100 دولة مدرجة بالجدول".

واضاف ان "اول هذه الدول العربية الاكثر حيازة للذهب جاءت السعودية وبمقدار 323.1 طن، يليها لبنان ثانيا وبمقدار 286.8 طن، ومن جاءت الجزائر بالمرتبة الثالثة عربيا وبمقدار 173.6 طن، ومن ثم جاءت ليبيا رابعا وبمقدار 116.6 طن، وجاء العراق خامسا بمقدار 96.3 طن".

واشار الى ان "الولايات المتحدة الامريكية ما زالت تتربع بالمرتبة الاولى في الجدول باكثر دول العالم حيازة وبمقدار 8.133 طن، تليها المانيا ثانيا وبمقدار 3.362 طن، ومن ثم ايطاليا ثالثا وبمقدار 2.451 طن، ومن ثم جاءت فرنسا رابعا وبمقدار 2.436 طن، وخامسا جاءت روسيا وبمقدار 2.298 طن ".

ولفت المجلس الى ان "كميات المشتريات من الذهب ارتفعت بمقدار 25 طنا ليصل اجمالي حيازة الدول من الذهب 35.171 طن كانت خمسة بنوك مركزية مسؤولة بالكامل تقريباً عن هذا الشراء وهي أوزبكستان (8 أطنان) وتركيا (7 أطنان) والإمارات العربية المتحدة (6 أطنان) وقطر (2 طن) والهند (2 طن)".

يذكر ان مجلس العالمي للذهب والذي يقع مقره في المملكة المتحدة يمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.