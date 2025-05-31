العراق الخامس بين الدول الأكثر استيراداً من تركيا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم السبت، أن العراق احتل المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر استيراداً من تركيا في الثلث الأول من العام 2025.

وذكرت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الصادرات التركية للثلث الأول من عام 2025 بلغت 86 ملياراً و113 مليون دولار، بارتفاع بلغ 3.7% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت الواردات أيضاً لتصل إلى 120 ملياراً و699 مليون دولار بزيادة قدرها 6.6%".

وأضافت أن ألمانيا كانت الشريك الرئيسي للصادرات بقيمة 7 مليارات و95 مليون دولار، تلتها المملكة المتحدة بـ5 مليارات و377 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ5 مليارات و130 مليون دولار، وإيطاليا بـ4 مليارات و352 مليون دولار، والعراق بـ3 مليارات و758 مليون دولار.

وأشارت إلى أن نسبة الدول الخمس الأولى في إجمالي الصادرات بلغت 29.9% في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار 2025.

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار، وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي والأردن.