العراق الثاني في وجهات الصادرات الأردنية الى الدول العربية

شفق نيوز- بغداد

أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، يوم السبت، ارتفاع الصادرات الوطنية الأردنية إلى العراق بنسبة 2.9 بالمئة في الأشهر 9 من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتجعله الثاني بين الدول العربية بعد السعودية.

وأظهرت البيانات التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ارتفاعا في الصادرات الوطنية الأردنية إلى دول المنطقة العربية بنسبة 9.4 بالمئة، لتبلغ 2.887 مليار دينار مقارنة مع 2.638 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، مشكّلة ما نسبته 41.3 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة.

وسجلت مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ارتفاعًا بنسبة 6.6 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى للعام الحالي، لتصل إلى 3.987 مليار دينار، مقابل 3.741 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وتصدّرت السعودية الوجهات العربية للصادرات الوطنية الاردنية بقيمة 955 مليون دينار، بنمو بلغت نسبته 12.2 بالمئة، فيما ارتفعت الصادرات إلى العراق بنسبة 2.9 بالمئة لتسجل 679 مليون دينار, كما سجلت الصادرات إلى سوريا ارتفاعًا لافتًا بنسبة 383.3 بالمئة لتصل إلى 174 مليون دينار.

ووفق البيانات تتركز الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؛ بالأسمدة، الأدوية، المنتجات الزراعية مثل الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة، الأملاح ومستحضرات العناية بالبشرة، المحضرات الغذائية والأثاث والأقشمة والملابس والدهانات.

فيما تشتمل مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على النفط الخام ومشتقاته، الحلي والمجوهرات، المنتجات الغذائية، وألواح وصفائح من لدائن، أكسيد التيتانيوم وبولي اثيلين، وبوليسترين، الحديد ومصنوعاته، وغيرها.