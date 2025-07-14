العراق الثاني عربياً و7 عالمياً بأرخص أسعار الكهرباء

شفق نيوز- بغداد

حل العراق بالمرتبة السابعة عالميا والثانية عربيا ضمن قائمة أرخص سعر للكهرباء في عام 2025 بحسب ما أورده موقعglobal petrol prices .

ووفق جدول نشره الموقع الاقتصادي المتخصص، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن العراق جاء بالمرتبة السابعة من بين 142 دولة مدرجة بالجدول والثاني عربياً بأرخص أسعار الكهرباء في عام 2025.

ووفقا للموقع، بقيت أسعار الكهرباء في العراق نفسها كما كانت العام الماضي التي بلغت 0.015 دولار كيلوواط ساعة بالنسبة للدور السكنية و0.046 لكل كيلواط في الساعة بالنسبة للتجاري.

وعالمياً، جاءت إيران في المرتبة الأولى بأرخص الدول، حيث بلغ فيها سعر الكهرباء 0.004 دولار لكل كيلوواط في الساعة، تليها إثبوبيا ثانياً بسعر 0.005 دولار لكل كيلوواط في الساعة، ومن ثم السودان 0.006 دولار، ثم كوبا 0.006 دولار لكل كيلوواط، وأنغولا بسعر 0.013 دولار، ثم قرغيزستان بسعر 0.014 دولار.

وجاءت برمودا بالمرتبة الأخيرة، بأغلى سعر للكهرباء، حيث بلغ فيهما سعر الكهرباء 0.487 دولار لكل كيلوواط في الساعة تليها إيرلندا بسعر 0.449 لكل كياو واط في الساعة.

عربياً، حلت السودان بالمرتبة الأولى بأرخص سعر للكهرباء ثم العراق ثانيا وسوريا ثالثا 0.016 لكل كيلو واط/ ساعة، ومن ثم مصر رابعا بسعر 0.022 لكل كيلواط في الساعة وعمان خامسا 0.026 لكل كيلو واط في الساعة، ومن ثم قطر سادساً بسعر 0.032 لكل كيلوواط في الساعة، والجزائر سابعا 0.041 لكل كيلوواط.