العراق الثاني عربياً في السياحة إلى تركيا خلال شهر

شفق نيوز- أنقرة

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، يوم الخميس، أن العراق جاء بالمرتبة الثانية في عدد السياح العرب خلال شهر آيار/ مايو من العام الحالي.

وذكرت الوزارة، في إحصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن العراق جاء بالمرتبة الثانية من الدول العربية في عدد السياح خلال شهر آيار/ مايو من العام 2025 حيث بلغ عدد السائحين 77 ألفاً و164 شخصاً، في حين جاءت السعودية بالمرتبة الأولى بـ83 ألفاً و423 سائحاً.

وجاءت الجزائر ثالثاً بـ24 ألفاً و381 سائحاً، والأردن رابعاً بـ20 ألفاً و329 سائحاً، ثم المغرب خامساً 19 ألف سائح، ولبنان سادسا بـ17 ألف سائح.

ومصر جاءت سابعاً بـ 16 ألف سائح، والكويت ثامناً بـ14 آلاف سائح، وليبيا تاسعاً بـ 12 الف سائح.

وقبل هذا الشهر طالما تصدر العراق الدول العربية بعدد السياح إلى تركيا خلال السنوات الماضية.