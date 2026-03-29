العراق الثاني عربياً بإنتاج النفط في 2025

شفق نيوز- بغداد

حلّ العراق في المرتبة الثانية عربياً بإنتاج النفط خلال عام 2025، بحسب بيانات Visual Capitalist.

وتصدرت السعودية قائمة أكبر الدول العربية إنتاجاً للنفط خلال عام 2025 بحصة بلغت 16.08% من إجمالي الإنتاج العالمي، تلاها العراق في المرتبة الثانية بنسبة 5.20%.

وجاءت الإمارات ثالثاً بنسبة 4.52%، ثم الكويت رابعاً بـ 3.05%، تلتها ليبيا خامساً بنسبة 1.61%.

وفي المراتب التالية، جاءت قطر سادساً بنسبة 1.55%، ثم الجزائر سابعاً بـ 1.35%، تلتها عُمان ثامناً بنسبة 1.18%.

كما حلت مصر تاسعاً بنسبة 0.60%، تلتها البحرين عاشراً بـ 0.22%، ثم سوريا حادي عشر بنسبة 0.09%.

وجاءت السودان في المرتبة الثانية عشرة بنسبة 0.04%، وأخيراً اليمن في المرتبة الثالثة عشرة بنسبة 0.02%.