العراق الثاني باستيراد الرمان من تركيا

شفق نيوز- أنقرة

أعلن مجلس المصدرين الأتراك، يوم الثلاثاء، أن العراق حلّ ثانياً في استيراد فاكهة الرمان من تركيا خلال العام الماضي 2025.

وبحسب بيانات المجلس، فإن تركيا صدّرت خلال العام 2025 فاكهة الرمان بقيمة بلغت 162 مليوناً و559 ألف دولار، محققةً ارتفاعاً بنسبة 4.22 بالمائة مقارنةً بالعام 2024.

وأشار المجلس إلى أن ألمانيا كانت أكبر مستورد للرمان التركي، بقيمة بلغت 34.1 مليون دولار، تلاها العراق في المرتبة الثانية بقيمة 26.2 مليون دولار، ثم روسيا ثالثاً بقيمة 22 مليون دولار.

وأضاف أن محافظات أنطاليا واسبرطة وبوردو كانت الأكثر إنتاجاً وتصديراً للرمان في تركيا، حيث صدّرت رماناً بقيمة 62.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 7.18% عن العام الذي سبقه.