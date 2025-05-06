‏‎العراق الثامن عربياً و109 عالمياً في المساواة بين الدخل والثروة

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة 109 عالميا والثامنة عربيا ذات أعلى مستويات المساواة في الدخل والثروات لعام 2025.

وذكرت مجلة "سي إي أو ورلد" الأمريكية، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن قياس المساواة في الدخل والثروات بين الدول فانه يتم الاخذ بثلاثة عوامل رئيسية: الدخل، والاستهلاك، والثروة".

وأضافت أن العراق جاء بالمرتبة 109 عالميا من اصل 191 دولة ذات أعلى مستويات المساواة في الدخل والثروة بحصوله على 54.41 نقطة من اصل 100 نقطة، فيما احتل المرتبة الثامنة عربيا.

عالميا احتلت موناكو ذات اعلى للمساواة في الدخل والثروة لعام 2025 بحصولها على 88.93 نقطة تليها ليختنشتاين 88.43 نقطة ومن ثم لوكسمبورغ ثالثا بخصولها على 88.38 نقطة ثم جاءت ايرلندا رابعا بحصولها على 88.15 نقطة وجاءت سويسرا خامسا بحصولها على 88.12 نقطة.

عربياً، احتلت قطر المرتبة الاولى عربيا والمرتبة العاشرة عالميا بحصولها على 87.57 نقطة تليها الامارات 84.3 نقطة ثم جاءت السعودية ثالثا 79.51 نقطة وجاءت الكويت رابعا 77.82 نقطة وتاتي البحرين خامسا 76.9 نقطة ومن ثم عمان سادسا 71.78 نقطة وليبيا سابعا 56.59 نفطة والعراق ثامنا .

وتابعت ان الجزائر جاءت تاسعا 53.64 نقطة وجاءت الاردن عاشرا 50.91 نقطة، فيما تذيلت دول العالم بوروندي بحصولها 32.19 نقطة تليها سوريا 32.2 نقطة.