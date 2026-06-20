العراق الثامن عربياً والـ73 عالمياً بمؤشر العلامة الوطنية لعام 2026

شفق نيوز- بغداد

تصدر عدد من الدول العربية مؤشر قيمة العلامة الوطنية لعام 2026 الصادر عن Brand Finance، والذي يقيس قوة صورة الدول عالميًا من حيث الاقتصاد والتأثير والسمعة الدولية.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة في الصدارة عربيًا بحلولها بالمركز 14 عالميًا، تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة 15، ثم قطر في المركز 37، ما يعكس قوة الحضور الخليجي على الساحة الدولية.

وحلت مصر في المرتبة 51 عالميًا، تلتها الكويت في المركز 55، ثم المغرب 58، والجزائر 64، في ظل تحسن تدريجي في صورتها الاقتصادية والإعلامية عالميًا.

أما العراق فجاء في المرتبة الثامنة عربيًا و73 عالميًا، وهو موقع يعكس مزيجًا من التحديات والفرص، إذ لا يزال البلد يمتلك وزنًا استراتيجيًا مهمًا في المنطقة رغم التحديات الاقتصادية، مع وجود قابلية واضحة لتحسن صورته الدولية خلال السنوات المقبلة مع استمرار الاستقرار والإصلاحات.

وجاءت عمان في المركز 76 عالميًا، تلتها الأردن 92، ثم ليبيا 96، والبحرين 99، بينما سجلت تونس 115، ولبنان 122، والسودان 129، وسوريا 148، واليمن 158، في مراكز تعكس تأثير الأوضاع الاقتصادية والسياسية على صورة هذه الدول عالميًا.