العراق الثالث عربياً في استيراد الألواح الشمسية من الصين

شفق نيوز- بغداد

جاء العراق بالمرتبة الثالثة عربياً باستيراد الالواح الشمسية من الصين، وذلك خلال النصف الأول من عام 2025.

ووفقاً لوحدة أبحاث الطاقة ومقرها واشنطن، فإن العراق جاء ثالث الدول العربية باستيراد الالواح الشمسية من الصين خلال النصف الاول من العام الحالي، بدعم من تدشين العديد من المشروعات الجديدة.

وأضافت أن دول المنطقة العربية تعمل على استغلال الإمكانات الطبيعية المستدامة لديها، ومنها تميّزها بمعدل إشعاع شمسي من بين الأعلى عالميًا، في تنويع مزيج الكهرباء وعدم اعتمادها على النفط والغاز.

وفي الأشهر الـ6 الأولى من العام الجاري؛ انضمت دول لأول مرة إلى قائمة أكبر 10 دول عربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية، مثل العراق والجزائر والسودان، مقابل خروج دول أخرى من القائمة مثل سلطنة عمان.

واوضحت أن العراق قفز بالترتيب إلى المركز الثالث ضمن قائمة أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية في النصف الأول من العام الجاري، إذ سجّل 0.95 غيغاواط، مقابل 0.14 غيغاواط مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي أي بمقدار زيادة سنوية 0.81 غيغاواط.

واشارت الى ان السعودية تصدرت قائمة أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية خلال النصف الأول من العام الجاري، في ظل الزخم الذي تشهده للإسراع نحو تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية، تلتها الامارات ومن ثم العراق والجزائر ومصر والمغرب والاردن واليمن والسودان، ولبنان.

والغيغاواط (GW) تساوي مليار واط (1,000,000,000 واط)، أو 1,000 ميغاواط