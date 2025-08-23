العراق: البارجات التركية ستضيف 650 ميغاواط لشبكة الكهرباء وتقلل استيراد الغاز

شفق نيوز - البصرة

أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، اليوم السبت، دخول مركز السيطرة المركزي في البصرة الخدمة الكاملة، ليكون أداة رئيسية لمراقبة أعمال الطاقة وضمان الحفاظ على حصة المحافظة التي تقع اقصى جنوبي العراق.

يأتي هذا بالتزامن مع استعداد وزارة الكهرباء لربط البارجات التركية للطاقة الكهربائية، والتي ستضيف 650 ميغاواط إلى الشبكة بالاعتماد على الوقود المحلي.

وقال فاضل لوكالة شفق نيوز، إن "مركز السيطرة المركزي سيسهم بمراقبة الأعمال ويضمن الحفاظ على حصة المحافظة، وقد أدخلنا برامج الذكاء الاصطناعي إليه ليصبح من أحدث المراكز في المنطقة، بما يعزز قدرتنا على إدارة منظومة الكهرباء بشكل دقيق وسريع".

وأضاف أن "الوزارة تشهد حالياً افتتاح عدد من المشاريع، مع استعدادنا لربط البارجتين التركيتين اللّتين وصلتا مؤخراً إلى البصرة، وذلك لزيادة القدرة الإنتاجية الوطنية بطاقة 650 ميغاواط، مع الاعتماد على الوقود المحلي، ضمن خطوات تقلل اعتمادنا على الغاز المستور وتعزز الاستفادة من الموارد المحلية".

كما أشار فاضل إلى أن "المركز يضمن للعاملين في الوزارة متابعة دقيقة لكل المحطات في البصرة، وسرعة الاستجابة لأي طارئ، ما يقلل فترة الانقطاعات ويحسن أداء المنظومة بشكل عام".

وأكد أن "المواطن في المستقبل سيرى بنفسه الحمل الفعلي لشبكة البصرة، وقدرة الوزارة على إدارة الطاقة بكفاءة عالية، بما يسهم في توفير خدمة كهربائية بشكل أفضل واستقرار الشبكة الوطنية".

وفي وقت سابق من اليوم السبت استقبل ميناء خور الزبير بمحافظة البصرة جنوبي العراق، أطول سفينة في تاريخ الميناء، وهي باخرة تركية لتوليد الكهرباء تحمل اسم (ORKA SULTAN)، ما يُظهر قدرة الميناء على استقبال السفن العملاقة ذات الخصوصية الفنية.

وقال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "الشركة شهدت حدثاً استثنائياً بدخول أطول سفينة بتاريخ الميناء وهي الباخرة التركية لتوليد الكهرباء (ORKA SULTAN)، ما يعكس التطور الكبير في القدرات الملاحية لموانئ العراق".

وأضاف الفرطوسي أن "السفينة يبلغ طولها 289 متراً، وعرضها 45 متراً، فيما بلغ غاطسها 8 أمتار، وقد رست بنجاح على رصيف رقم 13 بعد خطة ملاحية دقيقة وإجراءات إرشاد متقنة لضمان سلامة العملية".

والخميس الماضي، 21 آب الجاري، وصلت إلى رصيف 9 في ميناء أم قصر الجنوبي، أول باخرة تركية مخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة تصل إلى 125 ميغاواط، وذلك ضمن عقد حكومي يهدف إلى تعزيز منظومة الطاقة الوطنية بأكثر من 250 ميغاواط يومياً.

وسبق وأن أعلنت شركة "كار باور شيب" التركية المشغلة لمحطات الطاقة العائمة، عن توقيعها عقدا لتزويد العراق بما يصل إلى 590 ميغاواط من الكهرباء لتحقيق استقرار في الشبكة الوطنية للبلاد.

وتقول وكالة رويترز، أنه من المقرر أن ترسو وحدتان عائمتان لتوليد الكهرباء في ميناءي خور الزبير وأم قصر في البصرة، على أن يبدأ تشغيلهما في غضون شهر.