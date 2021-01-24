العراق الاول عربيا والـ25 عالميا لممرات المياه الصالحة للاستخدام

شفق نيوز/ كشفت مؤسسة التصنيف GFP العالمية، اليوم الأحد، عن أن العراق جاء في المرتبة الـ25 عالميا، والاولى عربيا للمرات المياه الصالحة للاستخدام داخليا، فيما جاءت الصين في المرتبة الأولى.

ووفقا للإحصائية التي نشرتها المؤسسة خلال عام 2021، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان "العراق جاء في المرتبة 25 عالميا من أصل 138 مدرجة في الجدول بامتلاكه 5.279 كيلو متر من الممرات المائية المتاحة للاستخدام التي يمكن الوصول إليها داخليا".

واشارت إلى ان "العراق احتل المرتبة الاولى عربيا بهذه الممرات المائية تليها مصر ثانيا وبمساحة بلغت 3.500 كيلو والسودان ثالثا بمساحة 1.723 كيلو".

وأضافت أن "الصين احتلت المرتبة الاولى عالميا بامتلاكها أكبر الممرات المائية الصالحة للاستخدام داخليا وبمساحة تبلغ 110 الف كيلو تليها اثيوبيا بممرات مائية تبلغ 104.300 كيلو ومن ثم جاءت البرازيل ثالثا بممرات مائية تبلغ 50 الف كيلو ورابعا جاءت الولايات المتحدة الأمريكية بممرات مائية تبلغ 41 الف كيلو".

واشارت المؤسسة الى ان "بعض الدول لا تمتلك اي ممرات مائية كقطر والكويت والإمارات، في حين أن بعض الدول ليس لديها أي قيمة لممراتها المائية كإسرائيل".

واوضحت ان "الممر المائي هو إجمالي المسافة المتاحة للممرات المائية الصالحة للاستخدام التي يمكن الوصول إليها داخليا لأي دولة والتي تعتبر ضرورية للتجارة في أوقات السلم وتوفر للمخططين الحربين طرقا لحركة الإنسان والالة والامدادات في وقت الحرب".