العراق الاول عربيا والسادس عالميا بأعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي في 2022

شفق نيوز/ سجل العراق نموا في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022 ليحتل المرتبة الاولى عربيا ويأتي بالمرتبة السادسة عالميا حسب مجلة global Finance الامريكية.

وقالت المجلة في تقرير لها واطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "نمو الناتج المحلي الاجمالي في العراق بلغ نسبته 9.5% وهو بذلك يرتفع عن العام الماضي الذي بلغ 5.9% ومرتفعا عن العام 2020 الذي تناقص فيه النمو الى 15.7- %"، مشيرا الى ان معدل النمو ارتفع خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 2.1%".

واضافت ان العراق جاء بالمرتبة الاولى عربيا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي يليه الكويت ومن ثم السعودية ثالثا ومن ثم جاءت مصر رابعا وعمان خامسا.

عالميا وحسب التقرير فإن العراق جاء سادسا في الترتيب من أصل 197 دولة مدرجة في الجدول، فيما حلت غينيا بالمرتبة الأولى بمعدل نمو 47.2% تليها مكاو بنسبة معدل نمو بلغ 15.5% وتأتي جزيرة بربادوس ثالثا بمعدل نمو 11.2% ودولة سانت كيتس ونيفيس رابعا بمعدل نمو بلغ 10% وجزيرة سانت لوسيا خامسا بمعدل نمو يبلغ 9.7%، فيما تذيلت القائمة أوكرانيا بمعدل نمو 35%، مبينة ان كلا من سوريا ولبنان و افغانستان لم يتم التطرق الى معدل نموها لعدم وجود بيانات دقيقة حولها.

واشار التقرير الى ان "الخبراء حذروا بالفعل مما يسمى بـ "لعنة الموارد"، أي سوء إدارة الإيرادات المتأتية من استخراج النفط والتي ارتبطت تاريخيًا بتباطؤ النمو الاقتصادي والفساد والاستبداد ومجموعة كاملة من الأمراض الاجتماعية"، مبينة أن "أرقام الناتج المحلي الإجمالي لسنة واحدة يمكن أن تكون مضللة لأن العديد من الاقتصادات التي كانت سريعة النمو قد شهدت هبوطًا سريعًا ودراماتيكيًا".