العراق الاول عالميا باستيراد الحبوب من تركيا في كانون الثاني الماضي

شفق نيوز/ أعلنت صناعة الحبوب التركية يوم الثلاثاء، ان العراق احتل المرتبة الأولى عالميا باستيراد الحبوب التركية بقيمة مالية بلغت 150 مليون دولار في شهر كانون الثاني الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة صناعة الحبوب كاظم تايجي في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان صناعة الحبوب التركية صدرت كميات من الحبوب بلغت قيمتها 847.6 مليون دولار في شهر كانون الثاني، بارتفاع بلغ 41.5 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2020".

وأضاف تايجي؛ ان صناعة الحبوب صدرت الى 190 دولة خلال شهر كانون الثاني الماضي"، مبينا أن "الدول الأربع الأولى التي قمنا بتصديرها هي العراق بـ 150 مليون دولار، والولايات المتحدة بـ 59.5 مليون دولار، وسوريا بـ 43.8 مليون دولار، وليبيا بـ 29 مليون دولار".

وأشار تايجي؛ إلى أن "الهند وأفغانستان زادا استيرادهما من الحبوب التركية خلال الشهر الماضي وان الاخيرة زادت استيرادها بمقدار 15 ضعف مما كان عليه من نفس الشهر من العام الماضي".

ولفت تايجي؛ إلى أن "اعلى الصادرات من الحبوب في كانون الثاني الماضي جاءت منتجات الطحن بـ 160.2 مليون دولار، تلاه قطاع المعجنات بقيمة 145.2 مليون دولار، والزيوت النباتية 142.6 مليون دولار"، مبينا ان "المستحضرات الغذائية بلغت 89.6 مليون دولار، والبقول 76.18 مليون دولار، والسكر ومنتجات السكر 75.5 مليون دولار، والبذور الزيتية ومنتجاتها 46.9 مليون دولار، والحبوب 13.9 مليون دولار، والتوابل 3.6 مليون دولار".