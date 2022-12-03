العراق: الاتفاق على التزام أوبك بمعدلات إنتاج النفط وبكميات الخفض المقررة

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبد الغني، يوم السبت، التزام دول منظمة "أوبك" بخفض معدل إنتاج الخام وفق الكميات المتفق عليها.

وقال عبد الغني خلال مشاركته بالاجتماع الوزاري لمنظمة "اوبك"، عبر الدائرة الالكترونية، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الدول الاعضاء في المنظمة ملتزمة بمعدلات الانتاج وبنسب وكميات الخفض المقررة الى نهاية 2023".

واشار الى حرص الاعضاء في "اوبك" العمل على استقرار الاسواق النفطية وتحقيق التوازن المطلوب.

وبين ان برنامج الاجتماع قد تضمن مناقشة ومراجعة تطورات السوق النفطية، اضافة الى بحث عدد من المحاور المدرجة في جدول اعمال الاجتماع واتخاذ القرارات بشأنها.

وعن الاجتماع الوزاري لـ"اوبك بلاس"، أوضح وزير النفط ان الاجتماع يعقد يوم غد الاحد عبر الدائرة الالكترونية ويتضمن مراجعة تطورات السوق النفطية والتحديات التي تواجه المنتجين، والتأكيد على مقررات "اوبك بلاس" بخصوص خفض الانتاج للكميات المقررة، لتحقيق مزيد من الاستقرار والتوازن للسوق النفطية.