العراق اكبر مشترٍ للسندات الامريكية بين الدول العربية

شفق نيوز/ كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم السبت، أن العراق جاء بالمرتبة الأولى بين الدول العربية الأكثر شراءً للسندات الامريكية خلال العام الماضي 2022.

وقالت الخزانة في احصائية على موقعها الرسمي واطلعت عليها وكالة شفق نيوز ان "العراق اشترى سندات امريكية خلال العام الماضي 2022 وابتداء من كانون الثاني ولغاية كانون الأول مقدار 18.31 مليار دولار، وبنسبة نمو بلغت 81.38% ولتبلغ حيازته 40.814 مليار دولار، وليحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية التي كانت الأكثر شراءً السندات الامريكية خلال العام الماضي".

واضاف الخزانة ان "الإمارات جاءت ثانيا من خلال شرائها سندات خلال عام واحد بمقدار 13.7 مليار دولار وبنمو بلغ 30.51%، تليها الكويت من خلال شرائها 2.1 مليار دولار وبنمو بلغ 4.53%، تليها السعودية من خلال شرائها 700 مليون دولار وبنمو بلغ 0.59%".

واشارت الى ان "السعودية كانت اكثر الدول العربية امتلاكا للسندات الامريكية بقيمة بلغت 119.709 مليار دولار، تليها الإمارات بمقدار 58.50 مليار دولار تليها الكويت بمقدار 48.522 مليار دولار، ومن ثم العراق رابعا بمقدار 40.814 مليار دولار، تليه عمان بمقدار 6.860 مليارات دولار".