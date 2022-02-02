العراق اكبر مستورد من ايران وثاني شريك تجاري لها خليجيا

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "فايننشال تريبيون" الايرانية الصادرة بالانكليزية، يوم الاربعاء، ان ايران صدرت الى دول الخليج سلعاً وبضائع بأكثر من 10 مليارات دولار، فيما احتل العراق الترتيب الثاني بين شركاء ايران التجاريين في الخليج، بعد دولة الامارات العربية المتحدة.

وبينت الصحيفة في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، انه خلال الفترة من 21 مارس/ اذار الى 21 كانون الاول/ ديسمبر من العام الماضي، وصل حجم تجارة ايران مع دول الخليج والعراق الى اكثر من 22 مليار دولار، حيث صدرت ايران 35.04 مليون طن بقيمة 10.44 مليارات دولار الى دول الخليج، واستوردت في المقابل 10.81 ملايين طن بقيمة 12.39 مليار دولار.

وجاء ذلك وفق بيانات ادارة الجمارك في الجمهورية الايرانية، بحسب ما اشارت الصحيفة الايرانية التي قالت ايضا ان الإمارات هي الشريك التجاري الاول لايران من بين دول الخليج بـ17.2 مليون طن بقيمة 14.93 مليار دولار.

وجاء العراق في المرتبة الثانية بـ25.38 مليون طن بقيمة 7.66 مليارات دولار، ثم الكويت بـ2.37 مليون طن بقيمة 118.11 مليون دولار، مشيرة الى انه بالاجمال، بلغت صادرات ايران 35.04 مليون طن بقيمة 10.44 مليارات دولار.

واوضحت الصحيفة الايرانية، ان العراق كان وجهة التصدير الرئيسية للبضائع الايرانية بـ23.47 مليون طن بقيمة 6.78 مليارات دولار.

وجاءت الامارات بعد العراق، بـ8.3 ملايين طن بقيمة 3.43 مليارات دولار، ثم الكويت 2.37 مليون طن بقيمة 109.04 ملايين دولار، ثم قطر 885.660 طن بقيمة 108.99 مليون دولار، ثم جاءت البحرين ب 9117 طناً بقيمة 6.25 دولار، ثم السعودية ب 428 طنا بقيمة 41.018 دولارا.