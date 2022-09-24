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العراق استورد 24 مادة من السلع الرئيسية الإيرانية أهمها الوقود والحديد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-24T10:06:23+0000
العراق استورد 24 مادة من السلع الرئيسية الإيرانية أهمها الوقود والحديد

شفق نيوز/ عُدّت مواد "الوقود والحديد" من أهم استيرادات العراق من إيران خلال العام 2021 حسب موقع trade map الذي يوفر خريطة التجارة للدول للصادرات والواردات والطلب الدولي والأسواق البديلة والأسواق التنافسية.

وذكر الموقع في احصائية على موقعه واطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "العراق استورد من ايران خلال العام الماضي 24 مادة من السلع الرئيسية بقيمة مالية بلغت 8.914.605 دولارات"، مبينة ان "نمو الاستيرادات ارتفع من ايران بنسبة 1% ما بين 2017 الى 2021".

واضاف ان "الوقود المعدني جاء اولا في استيرادات العراق من ايران بقيمة بلغت 2.927.651 دولارا، تليها منتجات الحديد والفولاذ بقيمة مالية بلغت 1.149.722دولارا، تليها منتجات البلاستيك بقيمة بلغت 788 مليون دولار.

كما اشار الموقع الى ان "صادرات العراق الى ايران بلغت 1.196.597 دولارا، مبينة ان "هذه الصادرات ارتفعت بنسبة 88% ما بين 2017 الى 2021".

وذكر أن "اهم صادرات العراق الى ايران تركزت في الحبوب بقيمة مالية بلغت 770 مليون دولار، تليها المخلفات والنفايات من الصناعات الغذائية وعلف محضر للحيوانات بقيمة 101 مليون دولار".

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