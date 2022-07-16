العراق استورد مجوهرات من تركيا بقيمة تجاوزت 150 مليون دولار

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة الرابعة بين أكثر الدول استيرادا للمجوهرات من تركيا خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2022.

وحققت صادرات تركيا من قطاع المجوهرات، نموا بنسبة 9 بالمئة خلال النصف الأول 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ عائداتها نحو 2.7 مليار دولار.

وبحسب بيانات وزارة التجارة ومجلس المصدرين الأتراك، نشرتها وكالة "الأناضول" الرسمية التركية، فقد بلغ إجمالي الصادرات التركية خلال النصف الأول من العام الحالي 126 مليار دولار، بزيادة بلغت 20 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2021.

وأوضحت المعطيات أن قيمة صادرات المجوهرات في النصف الأول من 2022، بلغت مليارين و697 مليونا و965 ألف دولار بعد أن كانت مليارين و476 مليونا و319 ألف دولار في الفترة ذاتها من 2021.

وحلت الولايات المتحدة في المركز الأول ضمن البلدان الأكثر استيرادا للمجوهرات التركية خلال النصف الأول من 2022، بواقع 505 ملايين و742 ألف دولار.

وجاءت الإمارات في المركز الثاني بـ 478 مليونا و249 ألف دولار، تلتها هونغ كونغ بـ282 مليونا و799 ألف دولار، ثم العراق بـ 152 مليونا و536 ألف دولار.