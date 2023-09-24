العراق .. ارتفاع "طفيف" بمعدل التضخم خلال شهر آب الماضي

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، عن حدوث ارتفاع "طفيف" في معدل التضخم خلال شهر آب/أغسطس الماضي مقارنة مع شهر تموز الذي سبقه.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في بيان اليوم ان تقرير الجهاز المركزي للاحصاء لشهر اب الماضي، اظهر ان معدل التضخم للشهر المذكور قد شهد ارتفاعا بنسبة (0.5٪؜).

وبيّن ان معدل التضخم السنوي شهد هو الاخر ارتفاعا بنسبة (3.7٪؜) خلال شهر اب بالمقارنة مع نفس الشهر من العام المنصرم، 2022.